Boavista enfrenta processo e arrisca desclassificação dos distritais
Associação de Futebol do Porto instaura processo aos axadrezados, impedidos de inscrever novos jogadores
A Associação de Futebol (AF) do Porto instaurou um processo disciplinar ao Boavista, que arrisca ser desclassificado dos escalões distritais.
Impedido de inscrever novos jogadores, o clube falhou os últimos três jogos e o Conselho de Disciplina (CD) do organismo acabou por abrir um processo ao Boavista, seis dias depois de ter anulado a visita ao Ventura, no jogo em atraso da primeira jornada da Série 5.
Recorde-se que o Boavista também não tinha defrontado o Panteras Negras, a 5 de outubro, e o Marechal Gomes da Costa, da última quinta-feira. Desta forma, o Boavista encarou três derrotas administrativas, o que levou ao processo instaurado pela AF do Porto, para perceber se o cenário se enquadra em sucessivas faltas de comparência.
Segundo os pontos dois e três dos artigos 46.º e 58.º do regulamento disciplinar do regulador dos escalões distritais portuenses, em caso de falta de comparência injustificada em dois jogos oficiais seguidos ou três interpolados, o clube infrator é desclassificado da prova em que está inserido e multado em 600 euros.
Recorde-se que o Boavista (clube) ainda não competiu em 2025/26, ao contrário da SAD, que é 18.ª e última classificada da divisão principal da AF Porto.