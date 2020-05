Foi a 23 de setembro de 2016 que Alex Telles fez o primeiro golo em jogo oficiais com a camisola do FC Porto. No Estádio do Dragão, o futebolista brasileiro fechou a vitória por 3-1 ante o Boavista, para a I Liga, ao minuto 86. Um golo inusitado para o lateral-esquerdo.

«Foi um golo um pouco inusitado, uma sensação especial por ser o primeiro. Confesso que não quis rematar à baliza, quis fazer um cruzamento, a bola ganhou um efeito diferente e acabou por enganar o guarda-redes», afirmou Telles, em declarações aos canais do clube.

Depois do golo de Henrique para o Boavista, André Silva bisou para o FC Porto e Alex Telles fixou o resultado final.