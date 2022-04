FIGURA: Bracali (Boavista)

Grande exibição de Rafael Bracali a valer três pontos ao Boavista. O guardião axadrezado começou no primeiro tempo a defender uma cabeçada de Riccieli e continuou na segunda metade a manter a baliza inviolável. Ivo, Jhonder e Pêpê bem tentaram, mas esta era a noite de Bracali.

MOMENTO DO JOGO: Desentendimento fatal

O Famalicão estava por cima no jogo, apesar de estar em desvantagem, e ameaçava chegar ao empate. Porém, um desentendimento entre Batubinsika e Luiz Júnior deitou tudo a perder. Musa não se fez rogado e fez o segundo golo axadrezado.

OUTROS DESTAQUES

Sauer (Boavista): Foi um dos melhores do Boavista e autor do primeiro golo axadrezado. Estragou a boa exibição ao levar o segundo amarelo e ser expulso, já no período de compensação.

Musa (Boavista): Oportuno, Musa fez o segundo golo da equipa e o décimo na Liga, dando uma vantagem mais confortável à pantera. Ainda certou no ferro mo segundo tempo.

Adrián Marin (Famalicão): Grande exibição do ala esquerdo, que até terminou a partida a central. Ficou perto do golo na primeira metade, mas o esférico esbarrou na trave.

Jhonder (Famalicão): Entrou e marcou. Esteve sempre muito mais ativo no ataque do que Banza. Esteve no lance em que se pediu grande penalidade.