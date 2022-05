FIGURA: Musa (Boavista)

Marcou o golo que vale a manutenção do Boavista na I Liga. O avançado axadrezado esteve algo apagado durante o jogo, mas mostrou todas as credenciais na hora de decidir. Após sofrer o empate, Musa isola-se e, depois de permitir a primeira defesa de Pasinato, marca o golo do triunfo. Acabou expulso por ter exagerado nos protestos.

MOMENTO DO JOGO: Sá Pinto descontrolado no final

São imagens que marcaram este encontro. No final da partida, Ricardo Sá Pinto permaneceu no banco de suplentes e descarregou toda a frustração no banco de suplentes, dando sucessivos socos no acrílico e não contendo as lágrimas.

OUTROS DESTAQUES

Bracali (Boavista): Um par de boas defesas a garantir que o Boavista saísse de Moreira de Cónegos com os três pontos. Logo aos dois minutos, fez a defesa do jogo, ao ir à relva impedir o golo de Rafael Martins. Muito experiente, foi transmitindo calma e segurança à equipa. Não teve qualquer hipótese no golo sofrido.

Rafael Martins (Moreirense): Foi sempre dos mais inconformados do Moreirense. Viu Bracali negar o golo logo no segundo minuto e, em cima do descanso, o remate frontal saiu a rasar o poste. Na segunda parte, quando voltou a ter outra oportunidade, não perdoou.