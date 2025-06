Depois do regresso ao segundo escalão, o Boavista já está a preparar a próxima temporada e com novidades: a criação de uma equipa «B» e ainda o lançamento do «Programa Gerações» que procura atrair investimento para o futebol de formação.

«Temos vindo a trabalhar há alguns meses na construção da nova época, ultrapassando desafios consideráveis, mas ao mesmo tempo com uma motivação acrescida pelo desejo de recuperar a identidade e o ADN da formação do Clube», disse Vitor Portela, o novo Diretor do Futebol dos axadrezados, aos meios do clube este sábado.

O presidente Rui Garrido Pereira destacou o caráter inovador da estratégia do clube para a próxima temporada.

«Agradeço a toda a equipa de gestão para o futebol do Boavista Futebol Clube o apoio que me deu ao longo de todo este percurso. O seu contributo também como consultores foi decisivo na definição de uma estratégia moderna, focada em atrair e desenvolver o talento de novas gerações — à imagem daquilo que o Boavista FC sempre soube fazer tão bem: transformar jovens promessas em grandes oportunidades para o Clube», referiu.

O clube axadrezado deu a conhecer que já começaram os treinos para captação de novos jogadores na formação. Paralelamente, o clube prepara o lançamento do «Programa Gerações», uma iniciativa que visa atrair investimento internacional dedicado exclusivamente ao futebol de formação.