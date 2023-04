Ilija Vukotic chegou a Portugal em 2017 para ingressar nos juniores do Benfica e recorda que partilhou o balneário com jogadores que estão no mais alto patamar do futebol mundial, ainda que a mudança para os encarnados tenha sido «um passo muito difícil.

«Não falava bem inglês e, claro, naquela altura, não falava português. Cheguei à melhor academia de jovens e essa mudança ajudou-me muito na minha carreira profissional, mas não foi tão fácil como pareceu. Tive aulas de português e inglês, ao mesmo tempo, e ao fim de um ano já falava as duas línguas. Isso ajudou-me bastante», recordou aos meios do Sindicato dos Jogadores.

«A maior dificuldade naquela altura era a língua. Depois, o Montenegro é um país muito pequeno, com 500 mil pessoas e de repente chegas a Portugal, um país do futebol, um dos melhores da Europa e percebes que não é fácil adaptares-te logo, mesmo ao futebol em si», acrescentou.

O médio, que agora representa o Boavista, jogou pelos sub-19 dos encarnados na primeira temporada e ainda alinhou pela equipa B.

«Eu jogava futebol há 16 anos no meu país e depois chego aqui e é uma realidade completamente diferente. Chego aos juniores do Benfica numa das melhores gerações que o clube teve, onde jogava o [João] Félix, o Jota, Gedson, Nuno Santos… Muitas pessoas. Naquele período fiz 30 e tal jogos pelos juniores e na altura não me apercebi do que estava a fazer. Só depois percebi que joguei ao lado de jogadores como o Florentino, que hoje está a fazer o que vemos. Aquele primeiro ano no Benfica ajudou-me muito e só me apercebi disso alguns anos depois. Partilhei o campo com os mesmos jogadores que hoje estão acima da média», frisou.

Licenciado em Economia, Vukotic, de 24 anos, ainda não decidiu o caminho que vai seguir quando terminar a carreira de futebolista. Os estudos, de resto, são tema no balneário do Boavista.

«Com o Martim [Tavares], por exemplo, falo muito, pergunto quando tem aulas ou testes… Para os jogadores profissionais de um nível elevado, Primeira ou Segunda Ligas, o futebol é a prioridade e muitos deles dizem que não têm tempo ou outra coisa e eu não quero entrar nessa discussão. Agora, se quiserem a minha opinião e falarmos sobre isso eu vou dizer que acho que é muito importante para toda a gente [tirar um curso superior]», sublinhou.

«Para todos os jogadores o futebol é a prioridade, mas acho que todos têm tempo suficiente para pelo menos tentar terminar os estudos. Há pessoas que não podem, que têm outros problemas que não as deixam terminar a escola ou ir para a faculdade, mas hoje, a vida de profissional dá para tudo. Podemos treinar, ir a casa, fazer trabalho extra-futebol e ainda temos tempo para fazer a faculdade», completou.

Na última temporada, Vukotic esteve cedido pelo Benfica ao emblema do Bessa, ao qual se vinculou em definitivo na presente época: soma 13 jogos em 2022/23.