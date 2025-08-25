No primeiro particular da renovada versão do Boavista – o clube filiado à direção axadrezada – dezenas de adeptos provaram que a alma boavisteira é capaz de resistir a despromoções e episódios conturbados.

As “Panteras” prepararam um novo ciclo, na última divisão do futebol distrital do Porto, onde vão defrontar o Panteras Negras FC, emblema fundado por adeptos do Boavista.