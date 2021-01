O treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, assumiu esta sexta-feira que os próximos três jogos são decisivos para os axadrezados fugirem ao último lugar na Liga.

«São três jogos importantes para que possamos conquistar aquilo que queremos e, acima de tudo, serão finais para nós. As finais não são para jogar, mas para ganhar. Esse é o espírito com que temos de encarar o próximo jogo e os outros, seja qual for o resultado», disse, em declarações publicadas nas redes sociais do clube, antes do jogo com o Portimonense.

«Um discurso destes exigirá ainda mais aos jogadores no sentido mental do que propriamente no plano físico ou tático. Eles vão sentir que o espaço de falhar realmente começou a encurtar. De uma forma geral, quando esta situação acontece, os atletas têm uma resposta diferente do passado e espero que seja melhor e positiva», prosseguiu.

Depois do jogo em Portimão, a primeira das três finais, o Boavista recebe o Gil Vicente e o Nacional: «Este calendário terá uma influência muito grande na forma como vamos encarar este processo todo. Vai diminuir o tempo de recuperação, aumentar a densidade competitiva e todos vão sofrer com essas circunstâncias. Ninguém está salvo, tirando quatro ou cinco equipas, de passar pelos problemas que vivemos.»

«Uma das coisas mais importantes para mim, e tento passar isso ao grupo, é que não se consegue discutir nada se não se discutir o jogo. Para tal, temos de ser competitivos e capazes de colocar problemas aos adversários que eles não são capazes de resolver, da mesma forma que nós temos de resolver os problemas que nos colocam», prosseguiu.

Para já, o emblema do Bessa terá pela frente um Portimonense forte.

«O Portimonense tem uma equipa fisicamente forte, que estava em baixo, mas conseguiu bons resultados nos últimos jogos e agora é uma equipa muito mais serena. De uma maneira geral, tem feito boas prestações em casa, mas não há jogos iguais e nós, com o nosso plano e processo, temos de nos agarrar àquilo que podemos fazer.»

O Boavista defronta o Portimonense no sábado, a partir das 20h30, em jogo da 16.ª jornada da Liga.