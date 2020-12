Depois da estreia no comando técnico do Boavista, Jesualdo Ferreira vai agora cumprir o primeiro jogo como treinador dos axadrezados no Bessa, na receção ao Sp. Braga.

O adversário é poderoso, mas Jesualdo garante que está mais concentrado na evolução da sua equipa, 15.ª classificada da Liga neste momento.

«Não vamos falar em futuro, mas em momento. Face às análises e observações feitas, tentaremos continuar a fazer algumas coisas e perceber que melhorias devemos ter. Este jogo é importante por isso, sendo que me habituei fora deste clube e agora dentro dele a saber que cada jogo é para ganhar», começou por dizer, citado pela Lusa.

«Os problemas que [o Sp. Braga] nos vai colocar provavelmente serão diferentes dos de Paços, mas interessa-me neste momento a identidade da minha equipa. Procuramos encontrar o nosso rumo, sem nos preocuparmos muito com o adversário. Este Braga vai colocar-nos problemas que, no meu entender, são fundamentais para um futuro próximo», continuou.

Jesualdo garante que não vai «fugir» da sua identidade no futebol, mas realça que a equipa do Boavista precisa de encontrar o equilíbrio entre o ataque e a defesa: «Uma equipa que não seja equilibrada pode ganhar alguns jogos, mas dificilmente conseguirá vencer uma competição. Quanto mais equilibrada estiver, menos possibilidades terá de sofrer e mais possibilidade de recuperar a bola rapidamente e de marcar. A forma de encontrar esses equilíbrios é que pode variar.»

Sobre o mercado, o experiente treinador assume que está mais focado em potenciar o plantel que tem atualmente.

«Não estou a pensar em nada nem venho falar de situações internas. Temos de saber a filosofia do clube e o que se pretende para a segunda volta. Faltam 24 jogos, pouco mais de cinco meses e o Boavista tem apenas uma competição apenas para participar. É pouco, mas é a realidade. Mercado? O ‘se se se' não resolve problemas», atirou.

O Boavista recebe o Sp. Braga esta segunda-feira, a partir das 21h00, no Estádio do Bessa.