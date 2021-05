O treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, pediu esta terça-feira aos jogadores dos axadrezados que adotem o «espírito de campeão» demonstrado há 20 anos na partida frente ao Gil Vicente, decisiva nas contas da permanência.

«Gostaria de fazer uma ligação clara entre o espírito que essa equipa mostrou na conquista do título e o espírito que teremos de ter amanhã [quarta-feira] neste jogo. É essa mensagem que passarei aos jogadores e deixo aos adeptos, esperando que perdure do primeiro ao último minuto», afirmou, em declarações reproduzidas nas redes sociais do clube portuense.

«Queria felicitar o clube e os seus adeptos, jogadores, ‘staff’ e dirigentes daquele tempo que fizeram parte da vitória do Boavista no campeonato. Faz hoje 20 anos que o Boavista foi campeão. Se nessa altura lutávamos pelo título nacional, agora é para nos mantermos na I Liga», prosseguiu.

A depender de si própria para assegurar a continuidade na Liga, Jesualdo dá a receita para o duelo em Barcelos: «É o jogo no qual sabemos perfeitamente que decidiremos a nossa vida. É um jogo em que vamos precisar que todos sejam guerreiros e, acima de tudo, muito competentes no que temos de fazer. É um jogo em que vamos entrar para ganhar.»

«Não direi que aumentou o otimismo, mas esse terá sido dos jogos mais difíceis de todos. Esteve na linha de muitos outros em que estivemos muito bem e não conseguimos ganhar. Não foi o jogo em que criámos mais oportunidades de golo, mas no qual tivemos menos problemas defensivos, mais controlo e fomos mais equilibrados», disse.

«Vamos com uma carga emocional muito grande, que muitas vezes é inibidora, mas será importante para nós. Vamos com o objetivo de alcançar a permanência ao fim dos 90 minutos. Não fomos suficientemente competentes em determinadas alturas, mas espero que possamos festejar com os adeptos um ano muito difícil para o Boavista», atirou.

O Boavista defronta esta quarta-feira o Gil Vicente, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo da última jornada do campeonato. O apito inicial está agendado para as 20h00.