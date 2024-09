Além do impedimento de inscrever reforços no último mercado de verão, o Boavista terá de lidar com nova contrariedade nos próximos meses.

João Gonçalves e Luís Pires, guarda-redes dos axadrezados, contraíram roturas do ligamento cruzado anterior do joelho no treino desta terça-feira, serão operados nos próximos dias e são baixas para os próximos meses.

Restam ao Boavista dois guarda-redes inscritos na Liga: César, guardião brasileiro, e Tomé Sousa, jovem de 17 anos que foi suplente de João Gonçalves nos jogos anteriores.