O Boavista prolongou o contrato com o guarda-redes João Gonçalves até 2025.

«Trabalho sempre nos limites para cumprir o meu grande objetivo: jogar pela equipa principal do Boavista. Acredito que o meu dia vai chegar e vou continuar focado e empenhado no trabalho do dia a dia para ajudar a equipa em tudo o que me for possível», disse o jovem de 21 anos aos órgãos de comunicação dos axadrezados.

O guardião é um produto da formação boavisteira, onde chegou depois de ter representado Leixões, Padroense, Leça do Balio e Salgueiros. Ainda procura o primeiro jogo com a equipa A, que integra há duas temporadas, mas já se estreou pela seleção nacional sub-21, em setembro do ano passado, num encontro com a Bielorrússia.