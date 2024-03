Jorge Couto, na flash interview da Sport TV, depois da goleada por 6-1 aplicada pelo Sporting ao Boavista, a contar para a 26ª jornada do campeonato.

«É um resultado bastante pesado, face ao que apresentámos, conseguimos marcar cedo, durante a primeira parte, o Sporting teve mais bola, mas não conseguiu materializar essa posse em grandes oportunidades.

O momento chave do jogo foi a lesão do Abascal, tivemos que meter um médio a central e o Sporting conseguiu empatar em cima do intervalo, esse foi outro momento importante. No segundo tempo sofremos mais alguns golos, mas sinto que o 6-1 foi um resultado muito pesado para nós.

São realidades diferentes, tentámos fazer o nosso melhor, deixar aqui uma boa imagem que é o fundamental nestes jogos, temos de perceber o que fizemos menos bem, preparar o próximo jogo aproveitar a paragem para as seleções para o fazer».