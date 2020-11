O Boavista impôs, esta segunda-feira, a primeira derrota do Benfica por três ou mais golos na I Liga portuguesa nos últimos cinco anos, ao vencer os comandados de Jorge Jesus por 3-0, no Estádio do Bessa, em jogo da sexta jornada.

A última vez que os encarnados tinham perdido por diferença igual ou superior tinha sido a 25 de outubro de 2015. Nesse dia, precisamente com Jorge Jesus - atual treinador das águias - no comando técnico dos leões, o Sporting bateu o Benfica de Rui Vitória por 3-0 na Luz, com golos de Téo Gutiérrez, Slimani e Bryan Ruiz.

Pelo lado do Boavista, os axadrezados igualaram a melhor vitória caseira da história ante o Benfica, repetindo o 3-0 de 9 de setembro de 2006. Com Zeljko Petrovic ao comando, os axadrezados venceram com bis de Roland Linz e um golo de Kazmierczak.