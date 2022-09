Cassiano e Lucas Tagliapietra recorreram a tribunal para requererem a insolvência da SAD do Boavista por uma dívida a rondar os cinco mil euros.

A ação deu entrada no Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia, na passada quinta-feira (15 de setembro), segundo apurou o Maisfutebol, e nela o avançado e o defesa reclamam um valor global de exatamente 5.000,01 euros.

Cassiano, ponta-de-lança 33 anos [na foto], que atualmente está no Al-Faisaly da Arábia Saudita depois de duas épocas no Vizela, jogou no Boavista em 2019/2020.

O também brasileiro Lucas Tagliapietra representou o Boavista em 2016/17 e 2019/2020. O central de 31 anos disputa agora a II Liga ao serviço do Penafiel.

Fonte do Boavista mostra confiança em encontrar uma solução para esta dívida, até pelo seu valor relativamente baixo, à semelhança de outros dossiers herdados por gestões anteriores que a atual SAD tem conseguido resolver.