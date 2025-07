Esta terça-feira fica marcada por más notícias para o Boavista. Além de condenados a indemnizarem Reggie Cannon e Queens Park Rangers, os axadrezados não travaram o leilão dos terrenos do Estádio do Bessa. Num contexto limite – sem certezas quanto ao futuro – o clube declarou insolvência na sexta-feira, a fim de impedir a venda dos referidos terrenos.

Ora, pelas 15 horas desta terça-feira, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto – através do Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia – proferiu sentença de declaração de insolvência. Mas, horas antes, os terrenos do Estádio do Bessa foram leiloados por 5,55 milhões de euros.

Estes terrenos incluem outros equipamentos desportivos e um parque de estacionamento, com uma área de 22,5 mil metros quadrados.

De acordo com a sentença, o Boavista tem 20 dias para reclamar os créditos. Se o prazo terminar num dia coincidente com as férias judiciais, então o dia limite é transferido para o primeiro dia útil seguinte.

Esta ação não está relacionada com a SAD axadrezada, responsável pela gestão do futebol profissional, que continua com destino por definir. De recordar que o Processo Especial de Revitalização (PER) da SAD do Boavista foi chumbado em junho, pelo que prevalece a dívida superior a 150 milhões de euros.