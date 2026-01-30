O Boavista depositou mais 53.371,64 euros na conta da massa insolvente dos credores do clube, após falhar o prazo original de pagamento (13 de janeiro). O clube já liquidou as despesas correntes deste mês, faltando cumprir uma tranche de 96 mil euros respeitante à primeira de três prestações destinadas a pagar dívidas vencidas e não regularizadas.

Depois de ter depositado 55 mil euros em dezembro de 2025, face às suas despesas correntes mensais, o Boavista teria de pagar aos credores em janeiro, fevereiro e março, sempre até ao dia 10, mais 96 mil euros, acrescidos da quantia indicada pela administradora de insolvência para suportar os gastos de cada mês.

Os 96 mil euros remanescentes vão ser liquidados até 6 de fevereiro, com ajuda de «um alegado investidor, que terá demonstrado interesse em viabilizar a atividade do clube e que estará em contactos e negociações com credores».