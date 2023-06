O Boavista e Kenji Gorré anunciaram o fim da ligação de dois anos esta terça-feira.

Através de uma publicação nas redes sociais, os axadrezados desejaram «boa sorte» e agradeceram ao extremo do Curaçau, que terminou contrato.

«O amor, o apoio e ouvir meu nome a ser cantado no estádio deu-me uma sensação que não consigo explicar - foi um período que guardarei para sempre. O Boavista vai estar sempre no meu coração e no da minha família e vamos estar sempre a apoiar onde estivermos», assegurou o jogador de 28 anos, no Instagram, que ainda não sabe «o que o futuro reserva».

Formado no Manchester United e no Swansea, o extremo chegou a Portugal em 2018 para representar o Nacional da Madeira, tendo ainda passado pelo Estoril, antes de chegar ao Boavista, onde fez 65 jogos, marcou sete golos e somou nove assistências.