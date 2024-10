O Boavista empatou este domingo com o Leça (2-2), do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, em jogo de preparação no relvado secundário do Estádio do Bessa, no Porto.

Gonçalo Almeida e Tiago Machado fizeram os golos do conjunto orientado pelo italiano Cristiano Bacci, que deu minutos a jogadores menos utilizados e deixou de fora vários habituais titulares.

Rodrigo Abascal, Pedro Gomes, Filipe Ferreira, Sebastián Pérez, Ibrahima Camará, Joel Silva, Miguel Reisinho e Salvador Agra não participaram no ensaio, tal como Bruno Onyemaechi (Nigéria), Ilija Vukotić (Montenegro) e Róbert Bozeník (Eslováquia), todos ao serviço das respetivas seleções nacionais.

Os jovens Leonardo Ferreira e Márcio Oliveira, ambos provenientes da equipa de sub-19, foram observados por Cristiano Bacci, enquanto João Gonçalves, Luís Pires e Manuel Namora prosseguem no boletim clínico.

O Boavista, 14.º classificado da I Liga, com seis pontos, um acima da zona de despromoção direta, prepara a visita ao Varzim, quarto da Série A da Liga 3, num encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal agendado para 20 de outubro, às 18:45, na Póvoa de Varzim.