O futuro do Estádio do Bessa permanece em aberto. O leilão dos ativos ligados ao universo do Boavista terminou esta terça-feira sem qualquer proposta válida para a compra isolada do recinto axadrezado, cujo preço mínimo estava fixado em cerca de 27 milhões de euros.

Ao contrário do que aconteceu com o estádio, o complexo desportivo adjacente despertou forte interesse entre os investidores. Depois de vários lances registados nas últimas horas do processo, o ativo acabou vendido por 6,5 milhões de euros, acima do valor base de 5,9 milhões.

Também o lote conjunto, que incluía o estádio e o complexo, recebeu diversas ofertas já perto do encerramento do leilão. Ainda assim, a proposta mais elevada ficou-se pelos 25,7 milhões de euros, longe dos cerca de 33 milhões exigidos para concretizar a venda.

O estádio do Bessa, inaugurado no final de 2003 e casa do Boavista há mais de duas décadas, não encontrou comprador, mantendo-se a incerteza sobre o destino de um dos estádios mais emblemáticos do futebol português.

De recordar, a Boavista SAD foi despromovida à II Liga em maio de 2025, depois de cumprir onze épocas seguidas no escalão principal, sendo um dos cinco campeões nacionais da história, graças ao título conquistado em 2000/01.