Está a chegar ao fim o leilão da Leilosoc para a compra do Estádio do Bessa e do complexo desportivo junto ao recinto.

Com apenas 24 horas para o realizar, o estádio não tem qualquer oferta, sendo que o complexo desportivo já recebeu uma, mas abaixo do valor mínimo de 5.901 milhões de euros. A licitação em cima da mesa é de pouco mais de cinco milhões.

Recorde-se que ambos os ativos estão a ser leiloados em separado. O Estádio do Bessa tem um valor mínimo de 27 milhões de euros. Este leilão teve início a 27 de abril e acabou por ser prolongado até às 18h15 de 9 de junho.

A Boavista SAD foi despromovida à II Liga em maio de 2025, depois de cumprir onze épocas seguidas no escalão principal, sendo um dos cinco campeões nacionais da história, graças ao título conquistado em 2000/01.