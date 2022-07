O Boavista perdeu por 1-0 no teste de pré-época realizado este sábado, diante do Leixões, no Estádio do Bessa.

Perante cerca de mil espectadores, o auto-golo de Reggie Cannon, aos 47 minutos, ditou o desfecho do jogo. O defesa norte-americano introduziu a bola na própria baliza quando tentava intercetar um centro na direita de João Amorim.

Com o reforço César em estreia, Salvador Agra foi um dos mais ativos do lado dos axadrezados, tendo desperdiçado uma grande penalidade, defendida por Ricardo Moura. O ex-Tondela ainda somou nova oportunidade de golo, quando rematou ao poste, aos 30 minutos, à semelhança de Yusupha, que na segunda parte (71m) também atirou ao ferro.

No onze inicial dos anfitriões surgiram o guarda-redes Rafael Bracali, os defesas Pedro Malheiro, Robson Reis, Vincent Sasso, Rodrigo Abascal e Filipe Ferreira, os médios Sebastián Pérez e Ilija Vukotic e os avançados Masaki Watai, Agra e Róbert Bozeník.

César, Reggie Cannon, Julio Dabo, Gaius Makouta, Luís Santos, Kenji Gorré e Yusupha foram suplentes utilizados pelo treinador Petit.

Quanto ao Leixões, apresentou-se de início com o guarda-redes Ricardo Moura, os defesas João Amorim, Ricardo Teixeira, Ćalasan e Joel, os médios Ben Traoré, Zag e Fabinho e os avançados Kiki, Rúben Araújo e João Oliveira.

Quentin Beunardeau, Igor Stefanović, João Meira, Fernando Almeida, Thalis, Tomás Couto e Miguel Silva também foram apostas de Vítor Martins.

Ainda antes da partida com o Leixões, outros jogadores da equipa principal do Boavista mediram forças com a formação sub-19 (1-1). O reforço Bruno Lourenço fez o golo da turma da Liga.