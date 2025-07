O Boavista não cumpriu os requisitos da Federação Portuguesa de Futebol, pelo que está impedido de se inscrever nas competições organizada pela FPF: na Liga 3, na qual teria direito desportivamente a jogar, e no Campeonato de Portugal.

A SAD axadrezada tem agora três dias para recorrer desta decisão da Federação, sendo que se o fizer dentro do prazo regulamentar, e por decisão do tribunal, suspende o sorteio da Liga 3 até haver uma decisão sobre o recurso.

Entretanto, o Marco vai ser convidado para integrar o lugar do Boavista, na Liga 3.

Refira-se, por fim, que tanto o Boavista como a Associação de Futebol do Porto já foram notificados desta decisão.

Vale a pena lembrar que a SAD axadrezada emitiu nos últimos dias um comunicado a declarar de insolvência com vista à recuperação financeira.

«Face à não homologação do PER, à quebra significativa de receitas provocada pela despromoção administrativa — consequência directa da impossibilidade de reunir, em tempo útil, todos os pressupostos financeiros exigidos — e perante a inexistência de soluções extrajudiciais que assegurassem o equilíbrio entre a viabilidade económica e os compromissos herdados, a Boavista SAD foi conduzida à única via legal que permite a sua reestruturação integral: a declarção da insolvência com vista à recuperação financeira.»