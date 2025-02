O Boavista anunciou, esta quarta-feira, que quer procurar soluções para inscrever jogadores e terminar com a proibição que perdura há cinco janelas de transferências.

«A direção está consciente da frustração que todos sentimos, sejam eles sócios ou adeptos de futebol, mas deve ser totalmente claro que a velocidade na procura de soluções para a Boavista SAD se encontra limitada pela responsabilidade de não agravar a situação do clube: a pressa é inimiga da perfeição», informou o Boavista numa nota de imprensa enviada à agência LUSA.

«Nesta relação com a Boavista SAD, têm sido identificados diversos interesses comuns, entre os quais obrigações conjuntas e responsabilidades individuais. O trabalho tem sido cordial e construtivo, ainda que com sobressaltos normais dada a juventude da relação», acrescentou.

A SAD, liderada desde maio de 2024 por Fary Faye, acredita que vão ser tomadas as condições necessárias para «tornar possível o reforço da equipa de futebol profissional o mais rapidamente possível». No entanto, o clube não conseguiu regularizar a situação com a Segurança Social.

«A direção está a trabalhar há poucos dias, mas orientada desde o primeiro momento para recuperar a credibilidade do Boavista perante as instituições, as autoridades e a sociedade. Estamos conscientes e sempre o assumimos que será necessário desenvolver um modelo de gestão profissional para o clube, no qual incluímos a nossa participada Boavista SAD que, obviamente, também precisa do nosso apoio e colaboração em múltiplos domínios».

De referir que a direção do Boavista, recém-presidida por Rui Garrido Pereira, já «tomou medidas concretas» e espera resolver o problema: «Neste curto período, a direção já tomou medidas concretas, nomeadamente a regularização da emissão das faturas relacionadas com o protocolo [celebrado com a SAD], despesas com bens e serviços e mais-valias na venda de jogadores profissionais».

Sem possibilidade de reforçar a equipa, a SAD prevê a contratação de futebolistas sem contrato e já depois do fecho de mercado. Porém, esta opção «depende apenas da resolução dos impedimentos» e «tem enfrentado entraves que o administrador judicial responsável pelo Plano Especial de Revitalização (PER) em curso ainda não conseguiu desbloquear».

Recorde-se que o Boavista enfrenta 16 processos ativos, de acordo com a última atualização da lista de clubes sujeitos a proibições de registo por parte da FIFA.