Lito Vidigal aposta na conquista de três pontos no reduto do Moreirense, a propósito da 26.ª jornada da Liga. Este sábado, em conferência de imprensa, o treinador do Boavista reforçou a fé na manutenção.

«Olhamos para a equipa e tem crescido muito, os jogadores estão cada vez mais identificados com o clube. Começam a perceber a grandeza do Boavista. No último jogo, os adeptos estiveram presentes, apoiaram e acreditaram. Fizeram um grande jogo, sinal de que temos vindo a crescer e estamos mais próximos de voltar a ganhar.»

«O jogo com o Moreirense vai ser difícil, mas a equipa continua a pensar na vitória», referiu.

Quanto ao duelo com Cristiano Bacci – o antecessor ao leme do Boavista – Vidigal desvalorizou.

«O treinador conhece-os e eles conhecem-no. Ainda não pontuámos fora e o que temos de fazer é ganhar em Moreira de Cónegos. A equipa acredita mais e estamos à espera de que o resultado nos sorria.»

«Tem sido uma experiência gira trabalhar com jogadores que vinham de lesões e de paragens longas. Trabalhamos com todos, damos trabalho específico para termos todos em condições de competir», concluiu.

O Boavista é 18.º e último classificado, com 15 pontos, menos 13 face ao Moreirense (11.º). O duelo em Moreira de Cónegos está agendado para as 20h30 deste domingo, conta com arbitragem de Ricardo Baixinho e é para acompanhar no Maisfutebol.