Alberth Elis, avançado do Boavista, em declarações à Sport TV, depois do empate diante do FC Porto (2-2), no Estádio do Dragão (2-2), em jogo da 20.ª jornada da Liga:

- É um empate com sabor a derrota. Começámos bem, mas no segundo tempo baixámos um pouco e eles fizeram dois golos. Temos de perceber um jogo são 90 minutos, não 45. No segundo tempo não conseguimos manter o mesmo nível. Mas é um ponto importante e temos de continuar a trabalhar-

[O Boavista cresce nos jogos grandes?]

- Empatámos a jogar melhor do que o adversário. Temos de segui a trabalhar da mesma forma. Não merecemos estar nesta posição, mas no futebol não se trata de merecer, é fazer. Vamos ter de trabalhar muito porque vamos ter jogos importantes e é preciso lutar para sair desta posição

[Prefere jogar no meio?]

- Jogar no meio ou pelas alas, é igual, procuro fazer o meu trabalho e contribuir com golos.