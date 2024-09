Para encerrar a sexta ronda da Liga, o Boavista receberá o Benfica na noite de segunda-feira. Na antevisão ao encontro, o treinador das «Panteras» apontou ao entusiasmo entre as águias, face ao regresso vitorioso de Bruno Lage.

«Em geral, as trocas de treinador levam a algo de positivo no imediato. Ainda por cima, o Benfica ganhou os dois jogos. É claro que está com a moral alta e tem uma equipa forte. Vamos defrontar uma equipa confiante», começou por referir Cristiano Bacci, este domingo, em conferência de imprensa.

Questionado sobre «onze» do Benfica, o timoneiro dos axadrezados revelou preocupação quanto aos seus titulares.

«Já tenho muitas situações para equacionar na minha equipa e não vou estar a pensar na equipa deles. Estou ainda na dúvida sobre qual será o nono jovem proveniente das camadas jovens a estrear-se pela equipa principal do Boavista. Alinhámos com oito nos últimos jogos, mas, se calhar, amanhã [segunda-feira] vamos atuar com nove», desvendou o italiano.

Sobre a titularidade na baliza, entre Tomé Sousa – que aos 17 anos foi escolhido para a última jornada – e César, brasileiro que não joga desde novembro de 2022, Bacci optou por se resguardar.

«Todos os jogadores tiveram uma boa semana. Amanhã de manhã decidiremos», anotou.

Quanto a Bozeník, o treinador italiano relativizou a ausência de golos.

«Um treinador não deve estar preocupado quando os jogadores falham, mas sim quando não chegam [às zonas de finalização]. Nós chegámos muitas vezes e o Bozeník teve oportunidades. Durante o mercado foi difícil gerir o interesse de outros clubes. Agora, é um atleta muito importante e estou muito satisfeito», argumentou.

O Benfica ainda procura a primeira vitória longe da Luz e apenas triunfou por uma vez nas últimas quatro épocas em visitas ao Boavista. Já as «Panteras», empataram ante Estoril (0-0) e Estrela da Amadora (2-2) nas últimas duas rondas.

«Chegámos muitas vezes [à baliza adversária] nos jogos passados. Agora, defrontaremos uma equipa muito forte, mas não é por isso que trabalhámos só a nível defensivo. Dividimos o trabalho nos processos ofensivo e defensivo, e é assim que vamos tentar melhorar», concluiu.

O Boavista, 14.º classificado, com cinco pontos, receberá o Benfica (7.º), que totaliza mais cinco pontos.

Na noite desta segunda-feira (20h15), as «Panteras» receberão as águias, no Estádio do Bessa, num encontro com arbitragem de João Pinheiro. Esta partida é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.