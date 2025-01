Sucessivas expulsões em três jornadas consecutivas são, para Cristiano Bacci, resultado da frustração sentida pelos jogadores do Boavista. À margem da antevisão ao duelo com o Famalicão, o treinador dos axadrezados comentou o tema.

«Temos de aprender a lidar com a frustração. Os jogadores são pessoas, mas têm de aguentar e ter a cabeça fria em alturas difíceis. O trabalho é uma das coisas em que mais acredito. Não é feito só no campo, mas passa por lidar com as pessoas, falar com elas e tentar encontrar um objetivo comum» referiu, em conferência de imprensa.

Sobre a 20.ª ronda da Liga e a receção ao Famalicão, na noite de sexta-feira, o treinador italiano repetiu o anseio de interromper a série de quatro derrotas e nove partidas sem vencer na Liga, alcançando o primeiro triunfo no Bessa em quase 11 meses.

«O Famalicão não está na melhor fase, mas, no princípio da época, era uma das equipas mais creditadas para chegar aos lugares europeu. Espero um jogo difícil, mas quem entrar em campo dará o máximo», vincou.

Quanto ao mercado, Bacci não comentou uma eventual resolução dos impedimentos de inscrição aplicados pela FIFA há cinco janelas de transferências.

Por fim, sobre os elogios de Carlos Carvalhal, mostrou-se agradecido.

«Acredito que faz isso para tirar votos aos “grandes” e ter mais para si [risos]. Agradeço-lhe muito e já falei com ele. Os elogios são importantes e, vindos de um treinador com aquele estatuto, de certeza que nos vão dar força. Temos de lidar com o dia a dia, que é difícil, mas nunca escondemos a cara», rematou.

Bacci não conta com os lesionados João Gonçalves, Luís Pires e Augusto Dabó, enquanto Abascal está castigado. Em sentido contrário, Pedro Gomes, Salvador Agra e Miguel Reisinho voltam de suspensão.

O Boavista, 18.º e último classificado, com 12 pontos, recebe o Famalicão – 12.º, com 21 pontos – na noite desta sexta-feira (20:15). Encontro arbitrado por David Rafael Silva e para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.