Cristiano Bacci garantiu que o desaire na Póvoa de Varzim, para a Taça, não estancará a confiança do Boavista, que este sábado receberá o Moreirense, na nona ronda da Liga.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador italiano voltou a apontar à primeira vitória em casa.

«O Moreirense é uma equipa experiente, com muitos jogadores que já estavam no plantel na época passada, e que fizeram um grande campeonato. São uma equipa já com rotinas, apesar de terem começado esta temporada com outro treinador. Por isso, espero um jogo difícil, tal como têm sido os anteriores.»

«Fomos eliminados [da Taça], mas a confiança dos jogadores será a mesma. Todos os jogadores já mostraram no treino que o trabalho estará sempre focado no próximo jogo.»

«Espero que no sábado seja a primeira vitória em casa. Nós trabalhamos para ganhar todos os jogos. O Moreirense é uma equipa que, mesmo nas derrotas, criou muitos problemas aos adversários. É uma equipa que gosta de assumir o jogo. Nós sabemos disso, mas temos possibilidades de ganhar o jogo», argumentou o treinador do Boavista.

Por fim, Bacci salientou o aspeto psicológico, determinante para a campanha das «Panteras» na Liga.

O Boavista ocupa o 14.º posto do campeonato, com seis pontos, a cinco do Moreirense (8.º). O encontro da nona jornada principiará pelas 18h, no Estádio do Bessa.

A arbitragem pertencerá a André Narciso e o jogo será para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.