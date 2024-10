No rescaldo à derrota na receção ao Moreirense (0-2), na noite deste sábado, Cristiano Bacci voltou a ressalvar a atitude das «Panteras». Numa rápida conferência de imprensa, o timoneiro do Boavista não se perdeu em lamentos.

«Quando sofremos o 0-1, a equipa estava bem. E a segunda parte foi totalmente do Boavista, com muitas recuperações de bola no meio-campo adversário. A equipa não desistiu, a atitude foi fantástica, o que são boas indicações para o treinador», referiu o italiano.

Questionado pelo Maisfutebol sobre a persistente ineficácia dos axadrezados, Cristiano Bacci recuperou a retórica aplicada aquando do nulo caseiro com o Estoril.

«O problema é real, mas mais problemático seria se eu não visse que a equipa chega com qualidade ao ataque. Não procuro desculpas, mas os movimentos na procura do espaço na área são bons, e as segundas bolas foram todas nossas. Faltou o golo, mas vamos em frente.»

«Não há tempo para chorar, nem procuro desculpas, temos de melhorar. Há que seguir em frente», rematou.

A quinta derrota na Liga deixa o Boavista (15.º) à mercê do Estrela (16.º). As «Panteras» permanecem com seis pontos, somente um de diferença para a linha de água.