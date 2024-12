Apenas dois pontos acima da zona de despromoção, o Boavista recebe neste domingo o Farense, num jogo que pode dar uma importante almofada de conforto na classificação.

Cristiano Bacci, treinador dos axadrezados, considerou que a falta de eficácia ajuda a explicar o momento da equipa, que não marcou golos em três dos últimos quatro jogos e tem um dos piores ataques da Liga, com apenas sete remates certeiros em 12 jornadas. «No geral, somos a segunda equipa com maior diferença entre os golos que devíamos ter feito e os que anotámos. Em casa, somos os primeiros em Portugal a ter esta diferença. Ou seja, podíamos ter feito 5,24 golos e fizemos zero. Agora, estava mais preocupado se esses golos esperados fossem zero», disse o treinador italiano na antevisão ao duelo com os algarvios.

O Boavista venceu dois jogos nesta edição da Liga, nenhum deles em casa, onde os axadrezados não ganham há nove meses e só somaram um ponto em dez. «Não podemos esquecer que já defrontámos em casa equipas como o Sp. Braga [desaire por 1-0, na segunda jornada] e o Benfica [3-0, na sexta] e tivemos oportunidades para marcar contra ambos. É isso que me dá força e que me faz continuar a trabalhar e a acreditar. O mesmo acontece com os meus jogadores, que também sentem isto», observou.

«Uma casa precisa de ter bases fortes para ser construída, mas, depois, há que juntar o resto e acho que esse trabalho entre defesa e ataque é complementar. O meu objetivo é chegar ao final da Liga e ter três equipas abaixo da nossa. Podíamos ter mais pontos em casa e há que pensar em fazer aquilo que, neste momento, estamos a conseguir fora. A mentalidade passa sempre por tentar ganhar, mas a primeira ideia é pontuar», apontou.

Para este jogo, o Boavista já poderá contar com o capitão Sebastián Pérez, que regressa de castigo. Bacci deixou elogios ao conjunto de Tozé Marreco, que disse estar numa trajetória ascendente. «O Farense começou mal, mas nos últimos jogos só perdeu com Sp. Braga e Benfica. Esperamos um jogo difícil contra uma equipa competente, física e agressiva. É normal que os confrontos diretos sejam importantes, mas tento passar sempre à malta uma mentalidade de tentar ganhar cada jogo, seja contra o primeiro ou o último», concluiu.