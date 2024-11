O triunfo em Barcelos deixou Cristiano Bacci de prevenção quanto a deslumbramentos para a receção ao Rio Ave. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador do Boavista voltou a exigir melhorias.

«Temos de estar com os pés no chão. O nosso pensamento tem de ser pela positiva, no sentido de melhorar, e mais nada. Não há tempo para pensar no que já aconteceu e temos de olhar só para a frente.»

«Fizemos um bom jogo e finalmente chegámos à vitória, mas isso não significa que nos outros embates não tivéssemos a oportunidade de vencer. É normal que as vitórias ajudem a viver melhor a semana e elevem a confiança dos jogadores, mas, como somos uma equipa de trabalho, o foco tem de estar no próximo jogo», argumentou.

O Boavista continua na procura da primeira vitória no Bessa, onde tentará travar um período de quase oito meses sem vencer.

Quanto ao Rio Ave, Petit fará a estreia no comando técnico, regressando ao futebol nacional, depois de encerrar o segundo ciclo pelo Boavista (2012-2015 e 2021-2023).

Formado como futebolista nas «Panteras», onde se sagraria campeão nacional em 2000/01, Petit é o terceiro treinador com mais duelos pelos axadrezados (191), atrás de Jaime Pacheco (359) e Manuel José (211).

Questionado sobre este tópico, Cristiano Bacci desvalorizou.

«Já defrontámos duas vezes equipas com mudanças técnicas [Sp. Braga e Benfica]. Tenho muitas coisas para pensar e não vou estar a pensar no trabalho dos outros. A minha equipa está bem e quer dar o máximo», atirou.

Além dos lesionados João Gonçalves, Luís Pires e Manuel Namora, o Boavista não conta com Pedro Gomes, titular no lado direito da defesa, ausente por acumulação de cinco cartões amarelos.

Boavista (11.º) e Rio Ave (14.º), ambos com nove pontos, defrontam-se na 11.ª jornada, na noite deste sábado (20h30), num duelo dirigido por João Gonçalves e para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.