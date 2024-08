No rescaldo do empate entre Boavista e Estoril (0-0), o treinador das «Panteras», Cristiano Bacci, lamentou a ineficácia dos seus pupilos. Em conferência de imprensa, o treinador italiano revelou-se, ainda assim, confiante para jornadas mais felizes.

«Não é a primeira vez que, na segunda parte, temos mais oportunidades. Mas também assim foi no primeiro tempo, porque poderíamos ter feito dois golos. Quanto ao resultado, o que conta é a bola entrar, e não entrou. O resultado é positivo, porque pontuámos», começou por argumentar.

Salientando que construiu o «onze» com base nos jogadores «a 100 por cento», Bacci não se escudou na falta de opções.

«Seria fácil dizer que falta qualidade, mas os golos também acontecem na raça. Não é uma questão de qualidade. Na antevisão falei do pragmatismo, porque sabia que seria assim este jogo», acrescentou.

Convidado pelo Maisfutebol a comentar a noite infeliz de Vukotic – que teve nos pés três oportunidades de golo – o timoneiro dos «Axadrezados» aplicou uma lição para o quotidiano.

«O meu pensamento no futebol é como na vida, quando alguém tem dificuldades deve reagir. A situação mental é mais importante do que a tática. O Vukovic tem muita margem de evolução, e vai reagir aos erros. Estou muito feliz, porque encaixa no meu pensamento de futebol, em qualquer posição. Seria fácil, agora, estar a chorar, mas não choro. E eles terão de fazer o mesmo», rematou.

O Boavista é 10.º, com quatro pontos, ao cabo de uma vitória, duas derrotas e um empate. Segue-se a vista ao Estrela da Amadora (16.º), aquando do regresso da Liga.