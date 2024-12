Cristiano Bacci garantiu, na tarde desta sexta-feira, que nada mudou na preparação da jornada, nem quando o adversário é o Sporting.

«Os nossos alvos [de trabalho] foram os mesmos dos outros jogos, preparámos a equipa para pontuar. O Sporting é primeiro, uma equipa com muita qualidade e têm qualidade para dar a volta à atual situação.»

«Esperamos um desafio difícil, com uma equipa que precisa de pontos, tal como nós. Vamos fazer o nosso jogo e manter a identidade», referiu, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a diferença de pontos conseguidos pelo Boavista nos jogos fora e em casa, Bacci disse que a preparação é linear.

«Preparamos todos os jogos da mesma forma. Em casa, a equipa chega à baliza adversária com muita frequência. Felizmente estamos a pontuar fora.»

«Confio no meu trabalho e nos meus jogadores. Não tinha dúvidas de que íamos estar fora da linha de água», argumentou.

O Boavista, 14.º classificado, com 11 pontos, visita o Sporting na noite de sábado (20h30). O encontro conta com arbitragem de Fábio Veríssimo e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.