Cristiano Bacci, treinador do Boavista, em conferência de imprensa, depois do empate diante do Nacional (0-0), no Estádio da Madeira, em jogo da 12.ª jornada da Liga.

«Eu acredito que é importante pontuar sempre. Na análise do jogo, concordo plenamente que foi um jogo dividido, equilibrado. Eles tiveram situações para fazer o golo, nós também. O importante é que a equipa tentou até ao final fazer o golo e isso é importante.»

«O último jogo, do Rio Ave, foi difícil de explicar, porque acho que tivemos 500 situações para fazer o golo e não conseguimos. Fomos derrotados no final, mas foi um dos nossos melhores jogos. Então, a equipa estava ligada porque queria também mostrar que aquilo era só uma falha momentânea. Por isso, hoje, na minha opinião, demonstraram estar ligados.»

«Paragem? Não gosto, como acho que qualquer treinador, porque perdemos a rotina semanal. Dá, claramente, para tentar trabalhar mais em alguns pormenores. Tu tens mais tempo, mas, no final, não gosto e acho que é uma coisa negativa, para qualquer equipa e para qualquer treinador.»

«Temos de melhorar, de certeza. É uma equipa muito jovem, mas estamos no caminho é o certo. Em casa e fora, ter uma equipa que tenha a mesma identidade para um treinador é muito importante.»