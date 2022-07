O Esporte Clube Bahia despediu-se esta segunda-feira do guarda-redes César que rescindiu contrato para reforçar a baliza do Boavista na próxima época.

O clube baiano fica com dez por cento dos direitos económicos do jogador, mas libertou-o para assinar pelo clube do Bessa. «A iniciativa partiu do atleta, que chegou em março deste ano, após receber proposta do Boavista, de Portugal. Em contrapartida, o Tricolor manterá 10 por cento dos direitos econômicos do jogador», lê-se no comunicado do clube da Série B do Brasileirão.

O guarda-redes de 30 anos, formado no Flamengo, foi contratado pelo Bahia em março passado, mas não chegou a estrear-se pela nova equipa, limitando-se a sentar no banco de suplentes, como aconteceu no último jogo, no passado sábado, frente ao Guarani.

«Vim aqui agradecer a todos vocês, comissão técnica, diretoria, atletas... Sou grato a cada torcedor que me acompanhou e me recebeu com carinho. Estou indo embora por um desejo que tenho de jogar na Europa. Mas meu coração fica aqui, serei mais um torcedor do Esquadrão. Em novembro vamos comemorar esse acesso à Série A, que é o principal objetivo, e vou ter orgulho em dizer que fiz parte dessa equipa», declarou César, numa mensagem vídeo, em que aparece com uma camisola do Bahia assinada por todos os companheiros.

No Boavista, César vai contar com a concorrência do experiente Rafael Bracali, de 41 anos, bem como do jovem João Gonçalves, de 21.