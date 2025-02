Lito Vidigal está consciente das dificuldades a enfrentar no Estádio da Luz, mas revela-se ambicioso para conseguir três pontos precisos.

«Encaro os desafios com uma perspetiva positiva. Sabemos que será um jogo complicado, mas a mensagem é que todos os jogos são possíveis de vencer. Temos de acreditar que podemos ganhar, não vejo outra forma de trabalhar. Vamos sofrer, vai ser duro, mas teremos a chance de vencer e, se essa oportunidade surgir, não a deixaremos escapar.»

«A chave está em querer competir ao mais alto nível contra adversários mais fortes. Respeitamos o Benfica, mas a prioridade é olhar para a nossa equipa. Estamos a viver um momento único, principalmente após o trabalho excecional da direção», referiu, na tarde desta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Quanto à aptidão dos reforços, Lito Vidigal sublinhou que o processo é gradual.

«Ainda não conseguimos que todos os jogadores estejam no nível ideal, mas estamos a trabalhar nesse sentido. O importante é dar tempo aos reforços para se adaptarem e, a partir daí, avaliar o desempenho. Estamos a criar uma verdadeira família no Boavista. A integração tem sido excelente, e a coesão do grupo é um dos nossos pontos fortes.»

«O momento atual é único, mas estamos a construir laços fortes. Estamos no caminho certo para sermos competitivos nos jogos que se avizinham», concluiu.

O Boavista, 18.º e último classificado da Liga, joga na tarde deste sábado no Estádio da Luz (18h). Este encontro da 23.ª jornada vai ser arbitrado por José Bessa e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.