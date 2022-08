O plantel do Boavista ainda não está fechado e até ao fecho do mercado ainda podem chegar mais reforços, assumiu esta quarta-feira Gérard Lopez, o acionista maioritário da SAD, instantes antes do início do jogo de apresentação do clube do Bessa frente ao campeão boliviano Bolívar.

«Acho que sim, estava a falar com o presidente [Vítor Murta] para constatar que é normal termos acesso a muitos jogadores. Vamos ver aquilo que o clube precisa e o que se pode fazer para ajudar, mas acho que ainda podemos fazer alguma coisa», frisou o empresário hispano-luxemburguês aos jornalistas, na segunda visita ao Estádio do Bessa.

O Boavista apresentou ao início da noite 31 jogadores para a próxima época, incluindo sete reforços, como o guarda-redes César, os defesas Robson Reis e Vincent Sasso, os médios Bruno Lourenço e Masaki Watai e os avançados Róbert Bozeník e Salvador Agra.

«Tudo ficou mais consolidado. Começámos a partir de uma situação que era um bocado complicada. Ainda não está tudo feito, mas já muito trabalho que foi realizado e até estamos numa situação mais tranquila. Agora começa a ser possível pensar num futuro com mais expectativas, tendo sempre em conta que há muito para fazer», observou Gérard Lopez, que partirá para a terceira época consecutiva como principal investidor da SAD «axadrezada».

A entrada do grupo «Jogo Bonito» foi aprovada por unanimidade pelos sócios do Boavista, numa assembleia-geral efetuada a 10 de outubro de 2020, tendo passado a controlar 50,78 por cento de ações, ficando o clube com 10 por cento da sociedade gestora do futebol profissional.

A 16 de dezembro de 2021, a sociedade de Gérard Lopez fez o anúncio preliminar da Oferta Pública de Aquisição sobre a totalidade das ações representativas do capital da SAD «axadrezada», visando reforçar a participação maioritária na administração até 90 por cento.

Além do Boavista, 12.º colocado no último campeonato, o empresário também comanda os franceses do Bordéus, que desceram desportivamente à Ligue 2 em 2021/22, mas livraram-se da queda administrativa para o terceiro escalão, devido a problemas financeiros.

«O Bordéus não tem nada a ver com o Boavista. O Boavista é o Boavista e o Bordéus é o Bordéus. É verdade que o Bordéus tem estado um bocado em guerra contra um sistema, mas desceu porque chegámos lá muito tarde e não pudemos fazer aquilo que queríamos. Agora o Bordéus está numa situação muito melhor. Cortámos 75 por cento das dívidas em duas semanas», contou Gérard Lopez, falando ao lado do presidente do Boavista, Vítor Murta.

A formação orientada por Petit vai estrear-se na edição 2022/23 da I Liga com uma deslocação ao Portimonense, no domingo (20h30), no Estádio Municipal de Portimão.