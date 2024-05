O Boavista anunciou que vai distribuir bilhetes gratuitos para a receção ao Vizela, no próximo sábado (15h30), na última jornada da Liga, decisiva para garantir a manutenção.

Os axadrezados disponibilizam a partir desta terça-feira ingressos em vários pontos da cidade do Porto e têm a expectativa de ultrapassar os 20 mil espectadores no Estádio do Bessa para o jogo.

Assim, o público em geral pode levantar bilhetes na Loja Axadrezada ou então nos seguintes estabelecimentos: Café Piolho, Eleven Sports Bar, Beer Kingdom (Mercado Bom Sucesso) ou Brasaria Carvalhido. Já os sócios do clube terão direito a três bilhetes de acompanhante gratuitos (para a mesma bancada), a serem levantados na secretaria do Bessa.

De referir que graças a esta iniciativa de bilhetes gratuitos, o Boavista esteve perto dos 20 mil adeptos nas últimas receções a Gil Vicente (17 465 espectadores) e Estrela da Amadora (19 263). Além disso, nos jogos fora, os axadrezados tiveram o apoio de 1500 adeptos no dérbi do último domingo no Dragão e de mais de mil nas deslocações a Arouca e Guimarães.

Esta quarta-feira, pelas 11 horas, equipa comandada por Jorge Simão irá fazer um treino aberto aos adeptos no estádio.

Ao Boavista basta pontuar em casa frente ao já despromovido Vizela para garantir a manutenção, mas pode até tal nem ser preciso, caso Portimonense ou Estrela não vençam.