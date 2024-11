Cristiano Bacci desdramatizou a irregularidade do Boavista que, antes da pausa para as seleções, perdeu em casa com o Rio Ave (0-2), depois de ter ido a Barcelos bater o Gil Vicente (2-1). Na antevisão da visita ao Nacional, o treinador italiano desvaloriza a inconstância nos resultados.

«Se formos ver os dados de cada partida em casa, percebe-se que também tentámos jogar: na última, fizemos 24 remates e tivemos muitas ocasiões para fazer golo. Preparámos todos os jogos da mesma forma», frisou o técnico em conferência de imprensa.

Com oito pontos alcançados na condição de visitante, contra apenas um no Estádio do Bessa, as panteras tentam recuperar os pontos perdidos na receção ao Rio Ave na ronda anterior, que diminuiu para apenas um ponto a vantagem sobre a zona de descida direta.

«Perdemos o último jogo, mas temos na cabeça o que fizemos para tentar ganhá-lo. A crença levou-nos a fazer uma exibição bonita, mas houve uma paragem longa, que nos deixou a pensar muito na derrota. Estamos ligados e o foco passa sempre por ganhar», apontou.

Depois do desaire perante os vilacondenses, na estreia do antigo treinador axadrezado Petit, o Boavista esteve 21 dias sem competir, devido à pausa da I Liga para as seleções nacionais e à sua ausência da Taça de Portugal, cuja quarta eliminatória decorreu no fim de semana passado.

«A paragem serviu para trabalhar mais nos detalhes e encontrar coisas a melhorar, mas gosto mais da rotina semanal e acho que todos os treinadores querem que ela seja sempre a mesma», admitiu Cristiano Bacci, lembrando os minutos concedidos a atletas mais jovens e menos utilizados num jogo-treino frente ao Académico de Viseu (3-1), da II Liga, a 23 de novembro, no Bessa.

Esperando dificuldades na Choupana, onde o Boavista não triunfa há oito anos, o técnico voltará a contar com Pedro Gomes, habitual titular no lado direito da defesa, que cumpriu castigo face ao Rio Ave, enquanto o médio colombiano e capitão Sebastián Pérez foi expulso e juntou-se aos lesionados João Gonçalves e Luís Pires nos indisponíveis.

«O Sebastián Pérez é o Boavista, mas já mostrámos diante do Casa Pia [vitória por 1-0 em Rio Maior, na abertura da I Liga], que também ganhamos sem ele. A malta está preparada», afiançou.

Cristiano Bacci voltou a abordar a complexidade da missão assumida em junho, quando reativou as funções de treinador principal no clube do Bessa, que está impedido pela FIFA de inscrever novos atletas há quatro janelas de transferências seguidas, devido a dívidas.

«Posso dizer que a minha carreira começou agora. Fui técnico principal no passado, mas na II Liga [com a Olhanense, entre 2015 e 2016]. Estou preparado, porque sabia o que ia encontrar aqui. O objetivo é ficar acima da linha de água», direcionou o ex-adjunto dos gregos do PAOK Salónica, dos sauditas do Al Hilal e dos italianos da Udinese nas últimas sete temporadas.

O embate entre o Nacional e o Boavista está marcado para as 18h00 deste sábado e vai contar com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.