Depois da derrota com o Casa Pia (1-3), na noite desta segunda-feira, na 18.ª jornada da Liga, o treinador do Boavista não compareceu na sala da conferência de imprensa. Bacci, que viu o quinto amarelo e não poderá orientar os axadrezados na visita a Braga, optou por não falar aos jornalistas

No rescaldo da eleição do novo presidente, no sábado, os axadrezados encaixaram a oitava ronda sem vencer. A última vitória remonta a Barcelos e a 2 de novembro.

Por isso, as «Panteras» seguem no último lugar (18.º), com 12 pontos. No domingo (20h30) há visita ao Sp. Braga (4.º).