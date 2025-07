As buscas que a Polícia Judiciária do Porto realizou esta terça-feira no Estádio do Bessa estão relacionadas a «factos em investigação ocorridos entre 2023 e 2024», relacionados com um grupo de empresas ligadas ao futebol que terão obtido «lucros ilícitos» estimados em 10 milhões de euros, segundo explicou o DIAP do Porto em comunicado.

Em causa estão crimes de fraude fiscal, frustração de créditos e branqueamento, praticados por quadros dirigentes, contabilistas certificados, escritório de advogados e sociedade de revisores oficiais de contas.

Porta arrombada no Estádio do Bessa

«O modus operandi em causa implicou a utilização de contas bancárias de passagem tituladas por terceiros singulares, transferências internacionais e depósitos em numerário de origem e destino não clarificados, movimentos esses justificados apenas parcialmente e por contratos de empréstimos cruzados que levantavam suspeitas quanto à ocultação de rendimentos, desvio de fundos com vista a prejudicar credores e ulterior branqueamento», refere também o comunicado.

Além das buscas no Estádio do Bessa, houve mais nove mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias no Grande Porto, mas também em Viseu.

«As diligências em causa foram presididas por um juiz de instrução criminal e acompanhadas por uma procuradora da república, visando a recolha de prova documental e pessoal sobre a natureza de diversas transferências bancárias suspeitas, comunicadas pelas entidades bancárias, e ainda movimentações em numerário e outras operativas relacionadas com a transferência de ativos das empresas e com isso esclarecer a prática dos ilícitos descritos», descreve o comunicado da PJ.

As buscas permitiram a apreensão de «diversa documentação relacionada com os crimes em investigação assim como equipamento informático» e foram constituídos «seis arguidos, singulares e pessoas coletivas».