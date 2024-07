Chidozie, Sebastián Pérez e Róbert Bozeník integraram esta terça-feira os trabalhos de pré-temporada do Boavista, completando as opções à disposição do treinador italiano Cristiano Bacci.

Autorizados a apresentarem-se mais tarde, os três jogadores surgiram pela primeira vez no relvado contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, onze dias depois de as panteras terem iniciado os treinos com 21 nomes, aos quais também se juntou Ibrahima Camará na quinta-feira.

O Boavista tinha justificado a chegada tardia do médio colombiano e capitão Sebastián Pérez com assuntos pessoais, enquanto o defesa central Chidozie esteve ao serviço da seleção da Nigéria em junho, mês no qual o avançado Róbert Bozeník contribuiu para o trajeto da Eslováquia até aos oitavos de final do Campeonato da Europa.

Os axadrezados triunfaram no primeiro jogo de preparação, no sábado, à porta fechada, perante o Tirsense (3-0), do Campeonato de Portugal e têm mais seis testes até ao início da sua 62.ª presença, e 11.ª seguida, na I Liga, com a visita ao Casa Pia, em Rio Maior, a 10 ou 11 de agosto.