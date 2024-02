Chidozie, jogador do Boavista, contraiu malária enquanto esteve ao serviço da seleção da Nigéria, de José Peseiro, na CAN 2023.

O defesa está no país natal a recuperar, depois de ter sentido os primeiros sintomas da doença no dia da final da prova, que a Nigéria perdeu por 2-1 com a anfitriã Costa do Marfim.

Chidozie está em constante contacto com a equipa médica do Boavista. Está medicado e encontra-se a recuperar bem. O jogador viaja para Portugal assim que estiver melhor.

Já Bruno Onyemaechi chegou, esta quinta-feira de manhã, ao Porto e esta sexta-feira já treina com a restante equipa.