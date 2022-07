O internacional nigeriano Chidozie Awaziem integrou esta terça-feira os trabalhos de pré-temporada do Boavista.

Autorizado a apresentar-se mais tarde, o defesa-central de 25 anos, recém-chegado do empréstimo aos turcos do Alanyaspor, juntou-se ao grupo de trabalho orientado por Petit.

No treino na manhã desta terça-feira, o técnico axadrezado teve 27 atletas à disposição que realizaram corrida e exercícios com bola, ao passo que os guarda-redes Rafael Bracali, João Gonçalves e Tomé Sousa, da equipa de sub-17, evoluíram noutra zona do terreno.

O médio Miguel Reisinho, continua ausente dos trabalhos, estando a recuperar de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, sofrida em outubro de 2021.

Ausente está Nathan, que testou positivo à covid-19 antes da viagem para Portugal e que pode ficar no Brasil para representar o Athletico Paranaense, treinado por Luiz Felipe Scolari.