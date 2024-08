O Boavista foi hoje goleado pelo ‘secundário’ Penafiel por 5-1, no relvado contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, tendo abdicado de vários habituais titulares na derradeira partida de preparação antes da estreia na I Liga de futebol.

Zé Leite, Kiko e os brasileiros Gustavo Fernandes e Gabriel Barbosa, que logrou um ‘bis’, deram a vitória aos penafidelenses, enquanto o nigeriano Ibrahim Alhassan fez o tento solitário dos ‘axadrezados’, cuja pré-temporada findou com três derrotas e duas vitórias.

Menos de 48 horas depois de ter perdido no jogo de apresentação aos sócios e adeptos com o Tondela (3-2), da II Liga, o Boavista deu minutos a jogadores menos utilizados do plantel principal ou do conjunto de sub-19, remetendo vários titulares para trabalho físico.

Além do médio colombiano e capitão Sebastián Pérez, que já estava a recuperar de uma mialgia na coxa esquerda desde o início da pré-época, o treinador italiano Cristiano Bacci colocou de início Tomé Sousa, Alexandre Marques, Ibrahim Alhassan, Sidoine Fogning, Ibrahima Camará, Augusto Dabó, João Barros, Tomás Silva, Bruninho e Manuel Namora.

Marco Ribeiro, Luís Pires, Gonçalo Almeida e Tiago Machado estão lesionados e ficaram ausentes do teste com o Penafiel, que não divulgou o ‘onze’ do técnico Hélder Cristóvão.

O Boavista arranca a sua 62.ª participação, e 11.ª seguida, na I Liga em 10 de agosto, às 18:00, com uma visita ao Casa Pia, no Estádio Municipal de Rio Maior, um dia antes de o Penafiel receber a Oliveirense, a partir das 11:00, na primeira ronda do segundo escalão.