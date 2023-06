O Boavista está de luto pela morte de Manuel do Laço, figura histórica e carismática do clube. O sócio número 14 dos axadrezados faleceu, este domingo, informou o clube nas redes sociais.



«É com profunda tristeza e sentimento de enorme pesar que o Boavista informa sobre o falecimento de Manuel do Laço, sócio n.º 14 e figura histórica e carismática do nosso clube. Manuel do Laço nunca deixará de habitar nos nossos corações. Até sempre, Manuel do Laço!», escreveu o emblema da Pantera nas redes sociais.



Também o presidente do Boavista, Vítor Murta, fez questão de deixar uma mensagem de despedida a Manuel do Laço.



«Manuel do Laço deixou-nos fisicamente, mas nunca deixará de habitar nos nossos corações e nas nossas memórias. Os grandes nunca morrem. Hoje todos choramos a tua partida, mas amanhã celebraremos e honraremos o teu enorme Amor pelo Boavista», lê-se na página oficial do dirigente nas redes sociais.



Recentemente, Manuel do Laço foi homenageado no intervalo de um dos últimos jogos do Boavista no Bessa esta época.