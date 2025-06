O Boavista não se vai inscrever na II Liga.

Os axadrezados vão falhar o prazo-limite para licenciamento na Liga, que termina à meia-noite, devido à ausência de certidões de não dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social. Assim, a equipa não irá competir nos campeonatos profissionais.

«É algo que nos apanhou de surpresa e podem ter a certeza de que estou completamente de rastos. Pelo trabalho que fizemos este ano, nunca pensei que isto nos ia acontecer. Cumprimos os pressupostos e fizemos tudo para ter os papéis que permitissem inscrever o Boavista, menos o dinheiro que precisamos», reconheceu Fary Faye, presidente da SAD, visivelmente emocionado, em declarações citadas pela Lusa.

Na segunda-feira, o acionista maioritário da SAD do Boavista, Gérard Lopez, tentou depositar 2,5 milhões de euros nas contas da SAD, que permitiriam a regularização da situação financeira. Contudo, os fundos ainda não se encontram disponíveis para que a administração conclua o processo de licenciamento.

A estrutura do Boavista ainda não sabe se irá competir na Liga 3 ou até mesmo noutro escalão ainda mais abaixo.

«Hoje reuni-me com pessoas para inscrever jogadores para a II Liga. Oficiosamente, já tínhamos contratado quatro atletas e estávamos à espera da conclusão do licenciamento para podermos apresentá-los. Infelizmente, aconteceu-nos uma das piores surpresas. Falei com todos, fiz todos os esforços e, mesmo assim, o dinheiro só pode chegar amanhã [na quinta-feira] ou depois de amanhã [sexta-feira]», disse ainda Fary Faye.

Quem poderá beneficiar com este cenário é a Oliveirense, penúltimo classificado da II Liga, que mantém a esperança de vir a marcar presença no segundo escalão, caso cumpra os pressupostos necessários.