O norte-americano Reggie Cannon foi condenado pela FIFA a pagar quase 1,3 milhões de euros ao Boavista, após rescindir unilateralmente com as «Panteras» no final de 2022/23.

Em comunicado, a FIFA explicou que o defesa, de 26 anos, não tinha justa causa para quebrar o contrato com o emblema do Bessa, ao qual estava ligado há três épocas, apesar de alegar ordenados em atraso.

Assim, Cannon tem 45 dias para pagar a referida indemnização, à qual acrescem 5 por cento de juros. Em todo o caso, o norte-americano conta com o apoio do Queens Park Rangers, onde joga desde setembro de 2023. O emblema da II Liga inglesa ficou «solidariamente responsável» pelo pagamento ao Boavista.

O lateral direito e o clube londrino recorreram para o Tribunal Arbitral do Desporto. Importa recordar que a FIFA também obrigou o Boavista a pagar 78 mil euros líquidos como remuneração pendente, mais 5 por cento de juros.

Contratado ao FC Dallas, da MLS, por quase 2,5 milhões de euros, Cannon fez 82 jogos pelo Boavista até formalizar o pedido de rescisão unilateral, quando tinha contrato até 2025.

Em junho de 2023, o então presidente da SAD dos «Axadrezados», Vítor Murta desafiou o norte-americano a reunir provas.

«O Cannon vai ter de provar tudo o que disse em tribunal. Pelo facto de ter rescindido de forma unilateral, o clube que o vier a contratar também irá ser solidário com essa posição indevidamente assumida pelo jogador», frisou.

O Boavista estreia-se na edição 2024/25 da Liga na tarde de sábado (18h), no reduto do Casa Pia, em Rio Maior. O emblema do Bessa está impedido pela FIFA de registar novos atletas há quatro janelas de transferências consecutivas, devido a dívidas.