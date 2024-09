Filipe Miranda anunciou, esta sexta-feira, a candidatura à presidência do Boavista, sob o lema «Boavista, num xadrez de novas conquistas».

Através de uma nota de imprensa, o antigo guarda-redes e capitão dos axadrezados, atualmente diretor desportivo do futsal do clube, Filipe Miranda garante que o principal objetivo do projeto é devolver ao Boavista o «reconhecimento social de acordo com a sua história».

«Preocupados com a situação da instituição, alguns boavisteiros (aos quais outros se têm vindo a juntar) encontraram-se várias vezes e conversaram sobre os problemas que afetam o clube e a SAD. Foi decidido não formar um grupo de reflexão ou de mera crítica, porque seriam soluções que não beneficiariam a instituição. Assim, foi tomada a decisão de avançar com uma lista que, no próximo ato eleitoral, concorra aos órgãos sociais do Boavista», pode ler-se.

Além de Filipe Miranda, a candidatura propõe para a chefia da Assembleia Geral, Álvaro Braga Júnior, antigo presidente da direção (2008 até 2012) e da administração da SAD (2008 até 2012), assim como Jorge Ribeiro, para a presidência do Conselho Fiscal e Pedro Cortez para a vice-presidência da direção.

Recorde-se que as eleições para a presidência do Boavista devem ocorrer até janeiro de 2025, depois da saída de Vítor Murta (substituído por Fary Faye), condenado por assédio sexual a uma funcionária do clube.